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18 августа 2022 в 9:55 Поделиться:









Демонтаж нарвского танка привел к крупнейшим кибератакам со времен Бронзовой ночи

Отдел рассмотрения инцидентов RIA в течение суток выявил 24 зараженных вредоносными программами веб-сайта и сервера, через которые предпринимались попытки атаковать и заражать устройства эстонских интернет-пользователей. Фото: Shutterstock

После демонтажа нарвского танка и других советских монументов Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года российским кибератакам, сообщил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Луука Кристьян Ильвес, передает rus.err.ee.

«Вчера [в среду] Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года кибератакам. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор. Атаки не увенчались успехом. Дигитальная среда Эстонии в полном порядке. Никакие услуги не пострадали, за некоторыми (временными) исключениями, все веб-сайты также были доступны в течение дня. Атаки прошли почти незамеченными для жителей Эстонии», – добавил Ильвес и поблагодарил команду Департамента государственной инфосистемы (RIA), Zone Media и других.

Отдел рассмотрения инцидентов RIA в течение суток выявил 24 зараженных вредоносными программами веб-сайта и сервера, через которые предпринимались попытки атаковать и заражать устройства эстонских интернет-пользователей.

«Прошлой ночью было совершено 12 DDoS-атак на различные государственные учреждения или их сайты. Также было четыре DDoS-атаки, направленные на организации частного сектора, но за ними также просматривается желание атаковать ту или иную государственную службу. Восемь DDoS-атак были направлены на конкретные веб-сайты, и в восьми атаках была предпринята попытка забить пропускную способность канала передачи данных. В девяти атаках воздействия не было обнаружено, а в семи атаках могло произойти прерывание обслуживания на несколько минут», – сообщили в RIA.

Злоумышленником является группировка под названием Killnet, которая этой весной нацелилась на киберцентр НАТО и масштабные киберучения Locked Shields.