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    Таллинн объявил конкурс для создания новой системы указателей

    В рамках пилотного проекта указатели планируется разместить в Старом городе и районе Старого порта, а также в Каламая, оформление наземных обозначений и основы для карт охватывает весь город. Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

    Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства объявил конкурс идей, чтобы найти единое решение для всех используемых в городском пространстве указателей. Прием заявок на участие будет проходить до 13 сентября, а срок представления работ – 21 ноября, сообщает столичная пресс-служба.

    «Указатели – неотъемлемая часть качественного городского пространства, они важны как для туристов, так и для местных жителей. Мы хотим сделать так, чтобы ориентироваться в городе было удобно и логично, независимо от способа передвижения. Надеюсь, что на конкурс поступят сильные работы и мы сможем выбрать лучшее решение, которое вскоре будет применено по всему городу», – сказал вице-мэр Владимир Свет.
    Стратегия развития Таллинна-2035 предполагает увеличение доли активного и бережного по отношению к природе передвижения в городе, важную роль в этом играет и хорошо спланированная и оформленная единая система указателей. Задача проводимого Таллинном конкурса идей – сформировать единое решение для всех городских указателей: обозначающих, указывающих направление, оповещающих, обозначающих район, для таблиц на остановках общественного транспорта, для основы карты города на рекламных витринах, для дорожные знаков и разметки.
    Графическое решение и дизайн должны сформировать заметную и качественную систему указателей, которая поможет людям не только ориентироваться в пространстве, но и получить положительные впечатления от него. На конкурс ожидаются варианты дизайна, отличающиеся своеобразием, ясно читающиеся и практичные, как с точки зрения пользователей, так и служб, обеспечивающих уход. Указатели должны побуждать горожан больше двигаться пешком и на велосипеде, давать основательную информацию о маршруте, делать доступнее городские районы и объекты. Качественная система указателей также повысит посещаемость культурных учреждений и улучшит связность городского пространства. Хорошо продуманное оформление позволит привлечь внимание к историческим объектам.
    Похожие системы указателей созданы во многих городах по всему миру, и приносят им ощутимую пользу. Например, в Торонто (Канада) система указателей помогла сэкономить 13% времени при движении в пункт назначения; ощущение, что человек заблудился, снизилось на 40%; передвижение пешком увеличилось на 33%, а прогулки по городу стали чаще на 27% (подробнее – на английском).
    Таллиннская новая система указателей должна быть долговечной. Это значит, что материалы будут стойкими и прочными, легкими в уходе и обновляемыми. При выборе материалов следует ориентироваться на самые экологичные варианты из возможных.
    Система указателей должна представлять собой общегородскую сеть от Нымме до Ласнамяэ – единичные указатели не смогут послужить формированию единого образа города. В рамках пилотного проекта указатели планируется разместить в Старом городе и районе Старого порта, а также в Каламая, оформление наземных обозначений и основы для карт охватывает весь город.
    Заявление о желании участвовать в конкурсе идей следует представить в электронной среде госзакупок до 15:00 13 сентября; принципы графического дизайна эскиза, краткое описание концепции и эскизы чертежей следует представить не позднее 13:00 21 ноября. Призовой фонд составляет 18 000 евро (премии с I по III место составят соответственно 7000, 6000 и 5000 евро). На основании идеи, представленной победителем конкурса, будет заключен договор о предоставлении услуги по созданию дизайна системы указателей.

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