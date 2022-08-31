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31 августа 2022 в 13:05 Поделиться:









Средняя зарплата в эстонских стартапах достигает 2840 евро

Среди сотрудников стартапов 62 процента – мужчины и 38 процентов – женщины. Фото иллюстративное. Фото: Raul Mee

По данным Налогово-таможенного департамента, на конец первого полугодия в эстонских стартап-компаниях работало 9692 человека, что на 36% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда в стартап-секторе было занято 7113 человек.

В первой половине этого года средняя брутто-зарплата людей, проработавших в стартапах Эстонии хотя бы один день, достигла 2840 евро. При этом средняя брутто-зарплата по стране составила 1529 евро в месяц, то есть в эстонских стартапах заработная плата в 1,9 раза больше, сообщается в пресс-релизе Startup Estonia.