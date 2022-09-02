191-й день войны в Украине: миссия МАГАТЭ останется в Энергодаре, Путин приказал захватить всю Донецкую область к 15 сентября
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье.Фото: STRINGER, Reuters/Scanpix
Идет 191-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 2 сентября.
Уже пятый день подряд украинский генеральный штаб рапортует о крайне высоких суточных потерях российских войск
вторжения. Как утверждают украинские военные, за последние сутки россияне потеряли около 350 человек боевого состава, 12 танков, 21 бронированную боевую машину и 11 артиллерийских систем. Последний раз Генштаб ЗСУ оценивал потерь агрессора менее чем в 350 человек за сутки 28 августа – тогда ориентировочная цифра суточных потерь агрессора оценивалась в 250 человек. Косвенно рост цифр может свидетельствовать о начале наступления под Херсоном, о котором заявляли отдельные спикеры в Украине. При этом на официальном уровне ВСУ и власти страны просят о «режиме тишины» – отказе от громких публичных заявлений о ходе боев на юге.
«Противник продолжает направлять свои усилия на установление полного контроля над территорией Донецкой области и удержание оккупированных районов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также создание благоприятных условий для возобновления наступления. Противник наносит воздушные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства», – заявил представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук. О существенных продвижениях российской или украинской армии не сообщается.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Украины Алексей Громов заявил
, что президент России Владимир Путин приказал произвести полный захват всей административной территории Донецкой области Украины к 15 сентября
, сейчас российские войска передислоцируются, чтобы попытаться достичь этой цели. В том числе на участок фронта западнее Донецка перебрасываются части Центрального военного округа России, ранее действовавшие на других направлениях в Донбассе. Кроме того, российские военные продолжают формировать 3-й армейский корпус для развертывания в Донецкой области, он состоит из мобилизованных добровольцев. Пока не ясно, насколько новые части обучены и готовы к наступательным действиям.
Великобритания пожертвует подводные дроны для поиска мин, чтобы помочь Украине очистить береговую линию. Всего будут поставлены шесть дронов, три из которых отгрузят со склада, а еще три специально изготовят для передачи Украине. Автономные подводные машины предназначены для работы на глубине до 100 метров. Кроме того, Великобритания совместно с ВМФ США обучит несколько десятков украинских специалистов обращению с дронами, первая группа военнослужащих уже начала тренировки. Целью поставки дронов в британском руководстве называют обеспечение безопасности поставок зерна из украинских черноморских портов.
«Нельзя допустить, чтобы циничные попытки России удержать мировые запасы продовольствия ради выкупа увенчались успехом. Это жизненно важное оборудование и обучение помогут Украине сделать свои воды безопасными, помочь наладить поток зерна в остальной мир и поддержать Вооруженные силы Украины в их стремлении защитить свою береговую линию и порты», – заявил министр обороны Бен Уоллес.
В Украине впервые конфисковали активы одного из российских олигархов
. Высший антикоррупционный суд Украины принял решение
об обращении в доход государства украинских активов Владимира Евтушенкова, основателя АФК «Система». Речь идет о 7 объектах недвижимости общей площадью более 100 тыс. кв. метров и доли в пяти украинских предприятиях.
Активы были заморожены с 24 февраля. «Это первое решение о конфискации имущества российского гражданина в Украине. Такая конфискация предусмотрена законом Украины "О санкциях", носит исключительный характер и может применяться только во время военного положения к тем лицам, которые в значительной степени способствовали вооруженной агрессии против Украины», – говорится в официальном заявлении суда. Формально, в бумаге не упоминается фамилия именно Евтушенкова, но то, что речь идет именно о нем, подтверждают сразу несколько украинских СМИ. Прежде чем решение вступит в силу, его должна будет подтвердить Апелляционная палата.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что его визит на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС в Энергодаре окончен
. В то же время на станции останется постоянная наблюдательная миссия агентства: «Я только что закончил первый тур по ключевым местам станции, которые мы хотели увидеть в этот первый заход. Конечно, здесь еще много нужно сделать, моя команда остается, и, что самое главное, мы организуем постоянное присутствие здесь МАГАТЭ», – отметил Гросси в видеообращении
. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал посещение станции международной миссией, однако, заявил, что необходимо требовать демилитаризации зоны вокруг АЭС.
В Чернигове суд приговорил к 8,5 годам заключения российского танкиста
, ограбившего местного жителя. «Обвиняемый участвовал в полномасштабном вторжении вооруженных сил РФ и 24 февраля 2022 пересек государственную границу Украины с территории Республики Беларусь в составе танкового экипажа с целью вооруженного захвата города Чернигова. В начале марта оккупант напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата», – говорится в сообщении
украинской Генпрокуратуры. Вскоре командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ угодил в плен к ВСУ. Он раскаялся в содеянном и признал вину в нарушении обычаев войны, что было учтено в решении суда. Приговор пока не вступил в силу.
Вашингтонский Институт изучения войны полагает, что южное контрнаступление войск Украины не увенчается успехом или неудачей за несколько дней или недель
, его результаты можно будет оценить лишь спустя некоторое время. «Украинцы и Запад не должны поддаваться на российские информационные операции, изображающие украинское контрнаступление в Херсонской области почти мгновенно потерпевшим неудачу или изображающие Украину беспомощной марионеткой западных хозяев», – полагают
аналитики. В то же время в Институте отмечают, что сам факт продолжающегося «скрытого» наступления Украины подтверждают в том числе и российские военные блогеры.
Под оккупированной Новой Каховкой ВСУ удалось уничтожить налаженную российскими военными переправу через Днепр
. «ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки. Координатами наши силы обеспечили бойцы движения сопротивления "Пивдень" Украинской добровольческой армии», – сообщил
пресс-секретарь руководителя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
В Петербурге администрация Фрунзенского района попыталась распространить листовки с призывом вступать на военную службу по контракту среди бездомных
. «Вербовщики» пришли
в убежище благотворительной организации «Ночлежка», но были выдворены сотрудниками. Чиновники подтвердили местным СМИ, что их представители действительно обращались в приют, пытаясь раздать листовки, по их словам, цель агитационной кампании – «донести информацию о службе по контракту до всех, до кого возможно».
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!