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Алексей Шишкин

2 сентября 2022 в 10:10 Поделиться:









191-й день войны в Украине: миссия МАГАТЭ останется в Энергодаре, Путин приказал захватить всю Донецкую область к 15 сентября

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье. Фото: STRINGER, Reuters/Scanpix

Идет 191-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 2 сентября.

рапортует о крайне высоких суточных потерях российских войск вторжения. Как утверждают украинские военные, за последние сутки россияне потеряли около 350 человек боевого состава, 12 танков, 21 бронированную боевую машину и 11 артиллерийских систем. Последний раз Генштаб ЗСУ оценивал потерь агрессора менее чем в 350 человек за сутки 28 августа – тогда ориентировочная цифра суточных потерь агрессора оценивалась в 250 человек. Косвенно рост цифр может свидетельствовать о начале наступления под Херсоном, о котором заявляли отдельные спикеры в Украине. При этом на официальном уровне ВСУ и власти страны просят о «режиме тишины» – отказе от громких публичных заявлений о ходе боев на юге. Уже пятый день подряд украинский генеральный штаб вторжения. Как утверждают украинские военные, за последние сутки россияне потеряли около 350 человек боевого состава, 12 танков, 21 бронированную боевую машину и 11 артиллерийских систем. Последний раз Генштаб ЗСУ оценивал потерь агрессора менее чем в 350 человек за сутки 28 августа – тогда ориентировочная цифра суточных потерь агрессора оценивалась в 250 человек. Косвенно рост цифр может свидетельствовать о начале наступления под Херсоном, о котором заявляли отдельные спикеры в Украине. При этом на официальном уровне ВСУ и власти страны просят о «режиме тишины» – отказе от громких публичных заявлений о ходе боев на юге.

«Противник продолжает направлять свои усилия на установление полного контроля над территорией Донецкой области и удержание оккупированных районов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также создание благоприятных условий для возобновления наступления. Противник наносит воздушные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства», – заявил представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук. О существенных продвижениях российской или украинской армии не сообщается.

произвести полный захват всей административной территории Донецкой области Украины к 15 сентября, сейчас российские войска передислоцируются, чтобы попытаться достичь этой цели. В том числе на участок фронта западнее Донецка перебрасываются части Центрального военного округа России, ранее действовавшие на других направлениях в Донбассе. Кроме того, российские военные продолжают формировать 3-й армейский корпус для развертывания в Донецкой области, он состоит из мобилизованных добровольцев. Пока не ясно, насколько новые части обучены и готовы к наступательным действиям. Заместитель начальника Главного оперативного управления Украины Алексей Громов заявил , что президент России Владимир Путин приказал, сейчас российские войска передислоцируются, чтобы попытаться достичь этой цели. В том числе на участок фронта западнее Донецка перебрасываются части Центрального военного округа России, ранее действовавшие на других направлениях в Донбассе. Кроме того, российские военные продолжают формировать 3-й армейский корпус для развертывания в Донецкой области, он состоит из мобилизованных добровольцев. Пока не ясно, насколько новые части обучены и готовы к наступательным действиям.

Великобритания пожертвует подводные дроны для поиска мин, чтобы помочь Украине очистить береговую линию. Всего будут поставлены шесть дронов, три из которых отгрузят со склада, а еще три специально изготовят для передачи Украине. Автономные подводные машины предназначены для работы на глубине до 100 метров. Кроме того, Великобритания совместно с ВМФ США обучит несколько десятков украинских специалистов обращению с дронами, первая группа военнослужащих уже начала тренировки. Целью поставки дронов в британском руководстве называют обеспечение безопасности поставок зерна из украинских черноморских портов.

«Нельзя допустить, чтобы циничные попытки России удержать мировые запасы продовольствия ради выкупа увенчались успехом. Это жизненно важное оборудование и обучение помогут Украине сделать свои воды безопасными, помочь наладить поток зерна в остальной мир и поддержать Вооруженные силы Украины в их стремлении защитить свою береговую линию и порты», – заявил министр обороны Бен Уоллес.

впервые конфисковали активы одного из российских олигархов. Высший антикоррупционный суд Украины В Украине. Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об обращении в доход государства украинских активов Владимира Евтушенкова, основателя АФК «Система». Речь идет о 7 объектах недвижимости общей площадью более 100 тыс. кв. метров и доли в пяти украинских предприятиях.

Активы были заморожены с 24 февраля. «Это первое решение о конфискации имущества российского гражданина в Украине. Такая конфискация предусмотрена законом Украины "О санкциях", носит исключительный характер и может применяться только во время военного положения к тем лицам, которые в значительной степени способствовали вооруженной агрессии против Украины», – говорится в официальном заявлении суда. Формально, в бумаге не упоминается фамилия именно Евтушенкова, но то, что речь идет именно о нем, подтверждают сразу несколько украинских СМИ. Прежде чем решение вступит в силу, его должна будет подтвердить Апелляционная палата.

визит на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС в Энергодаре окончен. В то же время на станции останется постоянная наблюдательная миссия агентства: «Я только что закончил первый тур по ключевым местам станции, которые мы хотели увидеть в этот первый заход. Конечно, здесь еще много нужно сделать, моя команда остается, и, что самое главное, мы организуем постоянное присутствие здесь МАГАТЭ», – отметил Гросси в Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что его. В то же время на станции останется постоянная наблюдательная миссия агентства: «Я только что закончил первый тур по ключевым местам станции, которые мы хотели увидеть в этот первый заход. Конечно, здесь еще много нужно сделать, моя команда остается, и, что самое главное, мы организуем постоянное присутствие здесь МАГАТЭ», – отметил Гросси в видеообращении . Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал посещение станции международной миссией, однако, заявил, что необходимо требовать демилитаризации зоны вокруг АЭС.

приговорил к 8,5 годам заключения российского танкиста, ограбившего местного жителя. «Обвиняемый участвовал в полномасштабном вторжении вооруженных сил РФ и 24 февраля 2022 пересек государственную границу Украины с территории Республики Беларусь в составе танкового экипажа с целью вооруженного захвата города Чернигова. В начале марта оккупант напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата», – говорится в В Чернигове суд, ограбившего местного жителя. «Обвиняемый участвовал в полномасштабном вторжении вооруженных сил РФ и 24 февраля 2022 пересек государственную границу Украины с территории Республики Беларусь в составе танкового экипажа с целью вооруженного захвата города Чернигова. В начале марта оккупант напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата», – говорится в сообщении украинской Генпрокуратуры. Вскоре командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ угодил в плен к ВСУ. Он раскаялся в содеянном и признал вину в нарушении обычаев войны, что было учтено в решении суда. Приговор пока не вступил в силу.

южное контрнаступление войск Украины не увенчается успехом или неудачей за несколько дней или недель, его результаты можно будет оценить лишь спустя некоторое время. «Украинцы и Запад не должны поддаваться на российские информационные операции, изображающие украинское контрнаступление в Херсонской области почти мгновенно потерпевшим неудачу или изображающие Украину беспомощной марионеткой западных хозяев», – Вашингтонский Институт изучения войны полагает, что, его результаты можно будет оценить лишь спустя некоторое время. «Украинцы и Запад не должны поддаваться на российские информационные операции, изображающие украинское контрнаступление в Херсонской области почти мгновенно потерпевшим неудачу или изображающие Украину беспомощной марионеткой западных хозяев», – полагают аналитики. В то же время в Институте отмечают, что сам факт продолжающегося «скрытого» наступления Украины подтверждают в том числе и российские военные блогеры.

уничтожить налаженную российскими военными переправу через Днепр. «ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки. Координатами наши силы обеспечили бойцы движения сопротивления "Пивдень" Украинской добровольческой армии», – Под оккупированной Новой Каховкой ВСУ удалось. «ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки. Координатами наши силы обеспечили бойцы движения сопротивления "Пивдень" Украинской добровольческой армии», – сообщил пресс-секретарь руководителя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.