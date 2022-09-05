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5 сентября 2022 в 12:20 Поделиться:









Лиз Трасс стала новым премьер-министром Британии

Ранее Трасс занимала в Великобритании должности министра окружающей среды и сельского хозяйства, министра юстиции, министра внешней торговли и министра иностранных дел. Фото: Shutterstock

Новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании избрана Элизабет Трасс – 47-летняя деятельница партии тори, которая хочет, чтобы ее считали новой «железной леди», обещает снизить налоги и призывает остановить Путина, передает Русская служба Би-би-си.

В середине августа Лиз Трасс, по данным одного из опросов, побеждала соперника по гонке за пост главы Консервативной партии Риши Сунака с разгромным счетом: за нее – 60% опрошенных членов партии, за Сунака – 28%.

Победитель на этих выборах, где голосуют только члены правящей на данный момент партии, автоматически становится главой британского правительства.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор, – написала Трасс в своей статье-манифесте в газете Telegraph, – народ хочет свободно вести дела, жить и процветать. Люди не хотят, чтобы правительство пыталось управлять их жизнями или тратить их деньги больше, чем необходимо. Я стояла за базовые принципы консерватизма всю мою карьеру».

Трасс обещает снизить налоги, а именно отменить введенные или запланированные как раз ее соперником, министром финансов Риши Сунаком повышение налога на здравоохранение и корпоративного налога.

Кроме того, Трасс обещает провести общую ревизию государственных расходов, а также создать инвестиционные зоны с упрощенными правилами и требованиями к фирмам.