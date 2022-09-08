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    На следующей неделе завершается прием заявок на конкурс Tallinnovation

    По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, город хочет протестировать инновационные модели и услуги в таких областях как, например, планирование, строительство и мобильность. Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Город Таллинн совместно с городком науки и бизнеса «Технополь» приглашает предприятия к участию в конкурсе Tallinnovation, его цель – найти решения умного города, которые помогут сделать услуги и городскую среду более удобными для горожан и гостей столицы. В этом году в решения умного города будут инвестированы рекордные 100 000 евро, сообщает столичная пресс-служба.

    По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, город хочет протестировать инновационные модели и услуги в таких областях как, например, планирование, строительство и мобильность.
    К участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные в Таллинне предприятия – они смогут пилотировать свой проект, использовать поддержку сети менторов «Технополя», получить финансовую субсидию, а также контакты, рекомендации и средства от города Таллинна. Ожидаются как идеи, нуждающиеся в финансировании, так и в нематериальной поддержке – к примеру, тестировании цифровых решений или сборе данных. Размер фонда инноваций в 2022 году составляет 100 000 евро.
    В числе успешных конкурсантов прошлых лет такие компании как Thinnect, KrattWorks, Solintel и Mypak Solutions. Датчики Thinnect дают обзор движения и уровня шума в районе, повышая тем самым безопасность движения. KrattWorks поставляет особый тип дронов для операций по спасению, тушению пожаров и охране порядка. Предприятие Solintel производит гибридные уличные светильники, работающие от солнечной энергии. Mypak Solutions специализируется на многоразовой упаковке Ringo Eco.
    Прием конкурсных работ завершается 15 сентября 2022 г. Подробная информация и подача заявок ЗДЕСЬ.

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