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10 сентября 2022 в 8:12 Поделиться:









Страны ЕС пообещали ввести 15%-ый минимум налога на прибыль крупных компаний

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр (справа) и министр финансов Германии Кристиан Линднер. Фото: MICHAL CIZEK

Министры финансов Германии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов в совместном заявлении в пятницу пообещали установить 15-процентный минимум налога на прибыль для крупных международных компаний в 2023 году, передает rus.err.ee.

Цель этой реформы — предотвратить регистрацию многонациональных компаний в странах с низкими налогами и уплату меньшего налога.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что поддерживает решение Еврокомиссии, но также необходимо рассмотреть «национальные варианты». Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в пятницу, что Берлин поддерживает европейский подход, но при необходимости также будет использовать внутреннее законодательство.

Однако Венгрия выступает против предложения Еврокомиссии, защищая свою 9-процентную ставку корпоративного налога: министр иностранных дел Петер Сийярто заявил в начале года, что международный минимальный налог может вызвать «чрезвычайные проблемы» для Венгрии.