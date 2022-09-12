201-й день войны в Украине: ВСУ освободили 20 населенных пунктов и почти всю Харьковскую область
Россия продолжает обстреливать Харьковскую область, в то время как Украина ведет в ней успешную контрнаступательную операцию, в ходе которой освободила 40 населенных пунктов.Фото: Scanpix
Идет 201-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 12 сентября.
Украина ведет контрнаступательную операцию в Харьковской области, в результате которой ВСУ освободили за прошедшие сутки 20 населенных пунктов
, сообщает
Генштаб ВСУ. Всего ВСУ освободили
более 40 населенных пунктов в регионе. На некоторых участках области украинские войска уже подошли к границе с Россией, отметил
глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Институт исследования войны считает
, что почти вся Харьковская область находится под контролем Украины.
По словам Генштаба ВСУ, российские войска нередко просто убегают с захваченных ими населенных пунктов. Россияне заявляют
, что украинские войска имели в Харьковской области восьмикратное преимущество по численности
, поэтому было принято решение отступить.
Россия в свою очередь нанесла ракетные удары по ТЭЦ-5 в Харьковской области, что привело к отключению электричества
в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и частично Донецкой областях. В первых трех областях, а также в 80% Харьковской электроснабжение уже восстановлено.
Происходили обстрелы различных регионов Украины, а также бои возле некоторых населенных пунктов. В частности, ВСУ отбили атаки россиян возле Майорска и Красногоровки (Донецкая область), продолжаются бои в районе Николаевки Второй и Зайцево.
300 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, пишет
Генштаб ВСУ. Вчера Минобороны РФ сообщало
об убийстве 600 солдат ВСУ
.
Шесть человек погибли, 13 получили ранения
в результате обстрелов Донецкой и Харьковской областей, пишет
«Украинская правда».
Освобождение Изюма ломает планы России в отношении захвата всей Донецкой области, считает
Институт исследований войны. По мнению института, потеря контроля над городом ставит под вопрос продвижение россиян в направлении Бахмута и вокруг Донецка.
12 сентября вступает в силу
решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.
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