  • Поделиться:

    201-й день войны в Украине: ВСУ освободили 20 населенных пунктов и почти всю Харьковскую область

    Россия продолжает обстреливать Харьковскую область, в то время как Украина ведет в ней успешную контрнаступательную операцию, в ходе которой освободила 40 населенных пунктов.Фото: Scanpix

    Идет 201-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 12 сентября.

    Украина ведет контрнаступательную операцию в Харьковской области, в результате которой ВСУ освободили за прошедшие сутки 20 населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ. Всего ВСУ освободили более 40 населенных пунктов в регионе. На некоторых участках области украинские войска уже подошли к границе с Россией, отметил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Институт исследования войны считает, что почти вся Харьковская область находится под контролем Украины.
    По словам Генштаба ВСУ, российские войска нередко просто убегают с захваченных ими населенных пунктов. Россияне заявляют, что украинские войска имели в Харьковской области восьмикратное преимущество по численности, поэтому было принято решение отступить.
    Россия в свою очередь нанесла ракетные удары по ТЭЦ-5 в Харьковской области, что привело к отключению электричества в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и частично Донецкой областях. В первых трех областях, а также в 80% Харьковской электроснабжение уже восстановлено.
    Происходили обстрелы различных регионов Украины, а также бои возле некоторых населенных пунктов. В частности, ВСУ отбили атаки россиян возле Майорска и Красногоровки (Донецкая область), продолжаются бои в районе Николаевки Второй и Зайцево.
    300 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, пишет Генштаб ВСУ. Вчера Минобороны РФ сообщало об убийстве 600 солдат ВСУ.
    Шесть человек погибли, 13 получили ранения в результате обстрелов Донецкой и Харьковской областей, пишет «Украинская правда».
    Освобождение Изюма ломает планы России в отношении захвата всей Донецкой области, считает Институт исследований войны. По мнению института, потеря контроля над городом ставит под вопрос продвижение россиян в направлении Бахмута и вокруг Донецка.
    12 сентября вступает в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Поступления налогов указывают на охлаждение экономики
В Европе опасаются финансового краха энергетических компаний. Почему?
Euribor движется к новым высотам
Эпицентр
Ставка центробанка заставляет людей работать
Ключевая процентная ставка влияет не только на инфляцию. Новое исследование показывает – монетарный шок мотивирует работать больше. Но только самых низкооплачиваемых сотрудников.
Ключевая процентная ставка влияет не только на инфляцию. Новое исследование показывает – монетарный шок мотивирует работать больше. Но только самых низкооплачиваемых сотрудников.
Все большие материалы
Инвестор
Вкус биржи: так что теперь круче - доллар или евро?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: энергетическая война в самом разгаре
Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: так что теперь круче - доллар или евро?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
6 преимуществ людей пожилого возраста на рынке труда
На рынке труда также есть место для бабушек и дедушек – ведь опыт и личные качества играют большую роль, чем возраст. «Мы также призываем людей в золотом возрасте – т.е. 60+ – претендовать на вакансии, потому что у них есть навыки и качества, которых нет у молодых людей», – считает эксперт по подбору персонала предприятия Finesta Керли Кадак.
На рынке труда также есть место для бабушек и дедушек – ведь опыт и личные качества играют большую роль, чем возраст. «Мы также призываем людей в золотом возрасте – т.е. 60+ – претендовать на вакансии, потому что у них есть навыки и качества, которых нет у молодых людей», – считает эксперт по подбору персонала предприятия Finesta Керли Кадак.
Все мнения
Интервью
Накануне суровых времен магазины срочно ищут возможности экономии
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Все Интервью
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Конференции и обучение
Конференции и обучение