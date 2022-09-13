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13 сентября 2022 в 8:02 Поделиться:









Российским пенсионерам в Эстонии не выплатили пенсии за III квартал

Согласно спискам на III квартал, в сентябре пенсия РФ должна быть выплачена в Эстонии 4061 человеку. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Российским пенсионерам в Эстонии не выплатили пенсии за III квартал, поскольку Департамент социального страхования не получил денежных средств от Пенсионного фонда РФ.

«В соответствии с договором о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, заключенным между Россией и Эстонией, Департамент социального страхования выплачивает пенсию проживающим в Эстонии и получающим российскую пенсию людям после перечисления соответствующих денежных средств из РФ. По независящим от нашего ведомства причинам денежных средств для выплаты пенсий за III квартал от Пенсионного фонда РФ получено не было», – сообщила в интервью Rus.ERR руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник.

«К настоящему моменту РФ, насколько нам известно, дважды пробовала осуществить платеж, но это не удалось», – добавила она, отметив, что Департамент социального страхования видит несколько возможностей для сглаживания сложившейся ситуации.

«Первая, разумеется, наступит когда из РФ поступят соответствующие средства для выплаты пенсий. Во-вторых, человек может ходатайствовать о прожиточном пособии, если после оплаты расходов на жилье у него или его семьи на руках остается сумма ниже прожиточного минимума. В-третьих, если российская и эстонская пенсии в общей сумме оказываются ниже ставки народной пенсии (275,34 евро), то человеку выплачивают разницу между его пенсией и ставкой народной пенсии», – рассказала руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования.

Согласно спискам на III квартал, в сентябре пенсия РФ должна быть выплачена в Эстонии 4061 человеку.