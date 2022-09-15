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    Козе: монетарная политика США привела к снижению рынков

    Фото иллюстративное. Фото: Michael M. Santiago

    Первая половина августа была позитивной для фондовых рынков, но выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла с описанием дальнейших шагов по монетарной политике привело к снижению рынков, следует из ежемесячного обзора рынков Luminor.

    По словам управляющего активами Private Banking Luminor Калле Козе, самым важным событием для финансовых рынков в августе стал экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, на который съехались представители центральных банков, министры финансов, ученые и участники финансовых рынков со всего мира. На пресс-конференции после симпозиума председатель ФРС США Джером Пауэлл чётко дал понять рынкам, что главная цель центрального банка – восстановление ценовой стабильности, поэтому необходимо придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики.

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