Новости

dv.ee

15 сентября 2022 в 11:56 Поделиться:









Козе: монетарная политика США привела к снижению рынков

Фото иллюстративное. Фото: Michael M. Santiago

Первая половина августа была позитивной для фондовых рынков, но выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла с описанием дальнейших шагов по монетарной политике привело к снижению рынков, следует из ежемесячного обзора рынков Luminor.

По словам управляющего активами Private Banking Luminor Калле Козе, самым важным событием для финансовых рынков в августе стал экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, на который съехались представители центральных банков, министры финансов, ученые и участники финансовых рынков со всего мира. На пресс-конференции после симпозиума председатель ФРС США Джером Пауэлл чётко дал понять рынкам, что главная цель центрального банка – восстановление ценовой стабильности, поэтому необходимо придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики.