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16 сентября 2022 в 6:59 Поделиться:









Шнобелевскую премию дали за исследования сердцебиения пар и краш-тест лося

Эрик Мартинез является одним из ученых, которые проанализировали, что делает юридические документы «излишне трудными для понимания». Фото: Michael Dwyer

В числе победителей – группа ученых из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Арубы, которые установили, что сердцебиение влюбленных, которые понравились друг другу при первой встрече, «начинает синхронизироваться». Они получили премию в категории «прикладная кардиология», пишет «Коммерсантъ».

Среди других лауреатов:

• премия по литературе: ученые из Канады, США, Великобритании и Австралии, которые проанализировали, что делает юридические документы «излишне трудными для понимания»;

• по биологии: ученые из Бразилии и Колумбии изучали, влияют ли запоры на перспективы спаривания скорпионов и каким образом;

• в области медицины: ученые из Польши выяснили, что при прохождении некоторых форм «токсической химиотерапии» у пациентов будет меньше побочных эффектов, если один из компонентов лечения заменить мороженым;

• в области инженерии: ученые из Японии пытались найти «наиболее эффективный способ использования пальцев при повороте ручки»;

• в истории искусства: ученые из Нидерландов, Гватемалы, США и Австрии исследовали «мультидисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике майя»;

• по физике: две группы ученых из Китая, Великобритании, Турции и США пытались понять, «как утятам удается плавать строем»;

• премия мира: ученые из Китая, Венгрии, Канады, Нидерландов, Великобритании, Италии, Австралии, Швейцарии, США разработали алгоритм, «помогающий сплетникам решать, когда говорить правду или лгать»;

• по экономике: ученые из Италии дали математическое объяснение того, почему успешными чаще становятся не самые талантливые, а самые удачливые;

• за «техническую безопасность»: ученым из Швеции, которые «разработали манекен для краш-тестов лося».

Всем победителям вручали бумажные цилиндры, символизирующие «контейнер для хранения всех имеющихся у них знаний». Также они получили копии купюр достоинством 10 трлн зимбабвийских долларов (эти деньги уже вышли из обращения).

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году как антипод Нобелевской. Согласно официальной формулировке, премия вручается «за достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься».