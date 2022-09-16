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    Шнобелевскую премию дали за исследования сердцебиения пар и краш-тест лося

    Эрик Мартинез является одним из ученых, которые проанализировали, что делает юридические документы «излишне трудными для понимания». Фото: Michael Dwyer
    В числе победителей – группа ученых из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Арубы, которые установили, что сердцебиение влюбленных, которые понравились друг другу при первой встрече, «начинает синхронизироваться». Они получили премию в категории «прикладная кардиология», пишет «Коммерсантъ».
    Среди других лауреатов:
    премия по литературе: ученые из Канады, США, Великобритании и Австралии, которые проанализировали, что делает юридические документы «излишне трудными для понимания»;
    по биологии: ученые из Бразилии и Колумбии изучали, влияют ли запоры на перспективы спаривания скорпионов и каким образом;
    в области медицины: ученые из Польши выяснили, что при прохождении некоторых форм «токсической химиотерапии» у пациентов будет меньше побочных эффектов, если один из компонентов лечения заменить мороженым;
    в области инженерии: ученые из Японии пытались найти «наиболее эффективный способ использования пальцев при повороте ручки»;
    в истории искусства: ученые из Нидерландов, Гватемалы, США и Австрии исследовали «мультидисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике майя»;
    по физике: две группы ученых из Китая, Великобритании, Турции и США пытались понять, «как утятам удается плавать строем»;
    премия мира: ученые из Китая, Венгрии, Канады, Нидерландов, Великобритании, Италии, Австралии, Швейцарии, США разработали алгоритм, «помогающий сплетникам решать, когда говорить правду или лгать»;
    по экономике: ученые из Италии дали математическое объяснение того, почему успешными чаще становятся не самые талантливые, а самые удачливые;
    за «техническую безопасность»: ученым из Швеции, которые «разработали манекен для краш-тестов лося».
    Всем победителям вручали бумажные цилиндры, символизирующие «контейнер для хранения всех имеющихся у них знаний». Также они получили копии купюр достоинством 10 трлн зимбабвийских долларов (эти деньги уже вышли из обращения).
    Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году как антипод Нобелевской. Согласно официальной формулировке, премия вручается «за достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься».

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