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    Крупнейший производитель пеллет в Финляндии приостановил продажи

    Эстонские производители пеллет пока продолжают принимать заказы, но цены значительно выросли. Фото иллюстративное.Фото: Shutterstock

    Крупнейший в Финляндии производитель пеллет для отопления Neova приостановил продажи до следующей весны, пишут Tööstusuudised.

    Neova, которая продает пеллеты в Финляндии под брендом Vapo, сообщила о приостановке продаж новым клиентам в прошлую пятницу. С тех пор компания перестала принимать новые заказы и заключать новые договоры – поставки продолжаются только на основании ранее заключенных контрактов.
    Перерыв в продажах, вероятно, продлится до весны 2023 года. В компании сообщили, что уже заказанные пеллеты будут доставлены, однако задержки могут достигнуть нескольких недель.
    Еще в августе Neova предупреждала, что может поставить продажи пеллет на паузу, поскольку спрос и уже заказанные объемы превышают прогнозы производства. Дефицит пеллет ощущается и на рынке, поскольку из-за войны в Украине был прекращен импорт пеллет из России. Раньше почти треть продаваемых в Финляндии пеллет импортировалась оттуда.
    Другой крупный производитель пеллет в Финляндии, компания Wersowood, также сообщила, что из-за большого объема заказов новые заказы на пеллеты в настоящее время не принимаются.
    Эстонские производители пеллет пока продолжают принимать заказы, но цены значительно выросли.

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