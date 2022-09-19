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dv.ee

19 сентября 2022 в 12:41 Поделиться:









Крупнейший производитель пеллет в Финляндии приостановил продажи

Эстонские производители пеллет пока продолжают принимать заказы, но цены значительно выросли. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Крупнейший в Финляндии производитель пеллет для отопления Neova приостановил продажи до следующей весны, пишут Tööstusuudised.

Neova, которая продает пеллеты в Финляндии под брендом Vapo, сообщила о приостановке продаж новым клиентам в прошлую пятницу. С тех пор компания перестала принимать новые заказы и заключать новые договоры – поставки продолжаются только на основании ранее заключенных контрактов.

Перерыв в продажах, вероятно, продлится до весны 2023 года. В компании сообщили, что уже заказанные пеллеты будут доставлены, однако задержки могут достигнуть нескольких недель.

Еще в августе Neova предупреждала, что может поставить продажи пеллет на паузу, поскольку спрос и уже заказанные объемы превышают прогнозы производства. Дефицит пеллет ощущается и на рынке, поскольку из-за войны в Украине был прекращен импорт пеллет из России. Раньше почти треть продаваемых в Финляндии пеллет импортировалась оттуда.

Другой крупный производитель пеллет в Финляндии, компания Wersowood, также сообщила, что из-за большого объема заказов новые заказы на пеллеты в настоящее время не принимаются.

Эстонские производители пеллет пока продолжают принимать заказы, но цены значительно выросли.