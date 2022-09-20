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    209-й день войны в Украине: ВСУ освободили Белогоровку, оккупационные власти призвали «немедленно» провести референдумы в Донецке, Луганске и Херсоне

    Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что поселок Белогоровка (Луганская область) освобожден ВСУ. Фото: Scanpix

    Идет 209-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 20 сентября.

    ВСУ освободили поселок Белогоровка в Луганской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
    Представители России в Донецкой, Луганской и Херсонской областей попросили «немедленно» провести референдумы о присоединении к России. Их поддержал Дмитрий Медведев.
    160 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Вчера Минобороны РФ сообщило об убийстве 115 солдат ВСУ.
    Один человек погиб, 17 получили ранения в результате обстрела Донецкой, Сумской и Харьковской областей, сообщает «Украинская правда».
    Россия перевела подлодки класса «Кило» из Севастополя в Новороссийск, пишет британская разведка.
    Россия запретила мужчинам покидать Крым без разрешения военных комиссариатов, утверждает Генштаб ВСУ.
    Россия и Украина договорились об обмене 200 пленными, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
    Финляндия не исключает появления у себя базы НАТО.
    В ЕС обсудят отмену единогласного принципа принятия санкций.
    Украинские хакеры взломали сайт ЧВК «Вагнер» и получили персональные данные всех наемников, утверждает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
    Германия договорилась со Словенией о передаче Украине 28 танков М-55S.
    Эрдоган рассказал, что с 2014 года призывает Путина вернуть Крым Украине.
    Депутаты немецкой партии AfD поедут в Россию и на восток Украины.

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