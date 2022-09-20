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    Количество безработных продолжает расти

    В Харьюмаа уровень безработицы по-прежнему был равен 7,1% – без работы в столичном регионе оставались 22 740 человек.Фото: Raul Mee

    По положению на 18 сентября, на учете в Кассе по безработице стояли 47 296 человек, что на 100 человек больше, чем неделю назад.

    Единоличным лидером по этому показателю вновь стал Ида-Вируский уезд с уровнем безработицы в 10,4% – по состоянию на 18 сентября в Ида-Вирумаа было 6211 безработных при общей численности рабочей силы в 59 600 человек, пишет rus.err.ee.
    В Валгаском уезде, который в начале месяца на короткий период уступал Ида-Вирумаа звание уезда с самой высокой безработицей, ее уровень сейчас равен 10,3%. Официальное количество трудоспособных лиц в этом уезде 12 600, из которых 1297 – безработные.
    В Харьюмаа уровень безработицы по-прежнему был равен 7,1% – без работы в столичном регионе оставались 22 740 человек.

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