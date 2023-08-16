    Эксперты: массовые сокращения захлестнут многие секторы экономики уже осенью

    Директор по маркетингу CV-Online Карла Одер предрекает сокращения в строительной сфере. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

    Экономические эксперты называют нынешний уровень безработицы вполне приемлемым, однако подчеркивают, что ситуация ухудшится, и уже осенью массовые сокращения захлестнут многие секторы экономики, пишет rus.err.ee.

    Как сообщал вчера Департамент статистики, во втором квартале 2023 года уровень безработицы составил 6,7%, уровень трудовой занятости – 69,2% и уровень участия в рабочей силе – 74,2%.
    Показатели безработицы растут: так, во втором квартале в стране насчитывалось 50 200 безработных, что на 8500 человек больше, чем годом ранее, и на 11 100 человек больше, чем в первом квартале нынешнего года.
    «В принципе можно сказать, что безработица растет и, скорее всего, осенью вырастет еще, потому что, если посмотреть, как идут дела у предприятий, то у многих из них настают темные времена. Если говорить об обрабатывающей промышленности, то там все довольно печально. Плохи дела и у предприятий, которые тем или иным образом связаны с экспортом товаров на зарубежные рынки недвижимости», – сказал «Актуальной камере» экономист Пеэтер Коппель.
    «Сложно точно предсказать, но осенью безработица, скорее всего, вырастет на пару процентов, что по сути совпадает с прогнозом Кассы по безработице на следующий квартал. Сейчас ситуация труднее всего в области информационных технологий, производстве и строительстве. Это те секторы, которые к сегодняшнему дню понесли тяжелейший удар», – отметила директор по маркетингу CV-Online Карла Одер.

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