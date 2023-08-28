Тендер на обслуживание авиалинии Таллинн-Кярдла выиграла Diamond Sky Один из самолетов Diamond Sky. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann
Министерство по делам регионов и сельского хозяйства заключило договор об обслуживании авиалинии Таллинн-Кярдла с компанией Diamond Sky, самолет которой будет летать по этому маршруту в течение следующих семи месяцев.
Заключенный на прошлой неделе договор будет действовать до 27 марта 2024 года, сообщили в министерстве, пишет rus.err.ee.
Маршрут будет обслуживаться 33-местным самолетом Saab 340A.
Помимо Diamond Sky, заявки на участие в конкурсе подавали основанная в прошлом году авиакомпания Skystream Airlines и NyxAir, выполняющая полеты на Курессааре.
Ранее сообщалось, что Diamond Sky оспорила результаты тендера, когда победителем конкурса госпоставки признали NyxAir.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения! Вкус биржи: ритейлеры отчитались. Все рухнули
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Успешный квартал Viking Line: компания повышает прогнозы
Оборот судоходной компании Viking Line во втором квартале 2023 года составил 132,4 млн евро по сравнению со 141 млн евро за аналогичный период прошлого года. Компания повысила прогнозы на текущий год.
Оборот судоходной компании Viking Line во втором квартале 2023 года составил 132,4 млн евро по сравнению со 141 млн евро за аналогичный период прошлого года. Компания повысила прогнозы на текущий год.
Алексей Шишкин: муж Цезаря должен быть вне подозрений. Особенно в пограничной стране
Когда политик берет на себя роль глашатая передовых моральных норм, выходящих за рамки норм юридических, ему стоит быть готовым, что предложенные стандарты могут применить и к нему самому. Именно это произошло сейчас с премьер-министром Каей Каллас, пишет журналист ДВ Алексей Шишкин.
Когда политик берет на себя роль глашатая передовых моральных норм, выходящих за рамки норм юридических, ему стоит быть готовым, что предложенные стандарты могут применить и к нему самому. Именно это произошло сейчас с премьер-министром Каей Каллас, пишет журналист ДВ Алексей Шишкин.
Алексей Шишкин: муж Цезаря должен быть вне подозрений. Особенно в пограничной стране
Когда политик берет на себя роль глашатая передовых моральных норм, выходящих за рамки норм юридических, ему стоит быть готовым, что предложенные стандарты могут применить и к нему самому. Именно это произошло сейчас с премьер-министром Каей Каллас, пишет журналист ДВ Алексей Шишкин.
Когда политик берет на себя роль глашатая передовых моральных норм, выходящих за рамки норм юридических, ему стоит быть готовым, что предложенные стандарты могут применить и к нему самому. Именно это произошло сейчас с премьер-министром Каей Каллас, пишет журналист ДВ Алексей Шишкин.
Денис Бородич: было бы не очень разумно фокусироваться на маленькой стране
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Денис Бородич: было бы не очень разумно фокусироваться на маленькой стране
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».