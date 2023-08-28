Новости

dv.ee

28 августа 2023 в 6:42









Тендер на обслуживание авиалинии Таллинн-Кярдла выиграла Diamond Sky

Один из самолетов Diamond Sky. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Министерство по делам регионов и сельского хозяйства заключило договор об обслуживании авиалинии Таллинн-Кярдла с компанией Diamond Sky, самолет которой будет летать по этому маршруту в течение следующих семи месяцев.

Заключенный на прошлой неделе договор будет действовать до 27 марта 2024 года, сообщили в министерстве, пишет rus.err.ee.

Маршрут будет обслуживаться 33-местным самолетом Saab 340A.

Помимо Diamond Sky, заявки на участие в конкурсе подавали основанная в прошлом году авиакомпания Skystream Airlines и NyxAir, выполняющая полеты на Курессааре.

Ранее сообщалось, что Diamond Sky оспорила результаты тендера, когда победителем конкурса госпоставки признали NyxAir.