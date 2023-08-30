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Лаура Сакс

30 августа 2023 в 12:16









Цахкна продал долю в производителе полевых госпиталей Маргусу Линнамяэ

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил на правительственной пресс-конференции на прошлой неделе, что его доля в MM Hospital была выкуплена компанией Semetron AS. Фото: Andras Kralla

Министр иностранных дел Маргус Цахкна (Ээсти-200) продал свою долю в предприятии MM Hospital, производящем полевые госпитали. Теперь единственным владельцем предприятия является Semetron AS, контрольный пакет акций которой принадлежит бизнесмену Маргусу Линнамяэ.

Ранее компания принадлежала трем акционерам: Virtual Trading OÜ (7,27%), Semetron AS (72,73%) и Defendest OÜ (20%). Последняя компания принадлежит Цакхна. На данный момент свои акции продал и Virtual Trading OÜ.

Хотя в регистре предприятий указано, что единственным бенефициаром MM Hospital является бизнесмен Маргус Линнамяэ, у Semetron есть и другие акционеры. Так, Реэлика Рягастик владеет 17,5% компании через Virtual Trading OÜ, а Ивару Венделину принадлежит 16,5%. Маргус Линнамяэ владеет 64,35 процента Semetron.

MM Hospital была основана Semetron AS в июле прошлого года. Через несколько недель партнером стала компания Маргуса Цахкны Defendest.

Конфликт интересов

Напомним, Eesti Ekspress писал, что до вступления в должность министра Цахкна руководил экспортным отделом оборонно-промышленного предприятия Semetron. Одной из его задач было обеспечивать для предприятия контракты в Эстонии и за рубежом.

Когда Цакхна возглавил Министерство иностранных дел, ему по-прежнему принадлежало 20% MM Hospital OÜ - коммерческой структуры, связанной с бизнесом Semetron по производству и продаже полевых госпиталей. Основным владельцем структуры является Маргус Линнамяэ.

В августе выяснилось, что за время пребывания Цакхна на посту министра, Semetron заработала миллионы евро. Сам министр конфликта интересов при этом не видел.

Eesti Ekspress писал, что зарубежные страны через дипломатические сделки заплатили Эстонии в общей сложности 28,3 млн евро за передачу полевых госпиталей Semetron Украине. Инициатором данного сотрудничества на момент переговоров был Цахкна. Последняя сделка была заключена уже тогда, когда политик занял министерский