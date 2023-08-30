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dv.ee

30 августа 2023 в 10:50









Оборот ритейла упал на 9%

Фото: Äripäev

По данным Департамента статистики, оборот ритейла за июль составил 893 миллиона евро - ровно столько же, сколько за июнь, пишет ERR. И это на 9% меньше, чем за такой же июль прошлого года.

По словам аналитика ведомства Йоханны Линды Пихлак, главным драйвером падения стало уменьшение выручки продуктовых магазинов, магазинов промтоваров, а также розничных продавцов топлива.