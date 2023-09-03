МИД РФ: Эстония вошла в тройку стран, граждане которой активнее всего обращались за э-визой
Граница России с Эстонией. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann
С момента возобновления выдачи электронных виз в Россию была выдана 31 000 таких разрешений на въезд в страну, следует из данных консульского департамента Министерства иностранных дел РФ.
«В рейтинге стран, где электронная виза пользуется наибольшей популярностью, лидируют Китай, Эстония, Индия, Германия и Турция», – говорится в сообщении российского ведомства.
Воспользоваться оформленными визами успели уже около 14 000 иностранцев, которые въезжали преимущественно через аэропорты московской воздушной зоны, аэропорт Пулково, а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае, пишет rus.err.ee.
Отказ в выдаче визы получили 24 иностранца.
МИД Эстонии не рекомендует жителям страны посещать сейчас Российскую Федерацию без веской причины.
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