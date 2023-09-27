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Янно Рийспапп

27 сентября 2023 в 9:00









Skeleton: мы сделали крупнейшую эстонскую инвестицию в промышленность Германии

Skeleton подписывает договор с Maruben Corporation. Фото: Skeleton

Skeleton Technologies объявил, что строительство завода в Лейпциге вышло на финишную прямую. Завод посетил министр предпринимательства и IT, а компания утверждает, что через год ее производственные мощности вырастут в 40 раз.

Сооснователь Skeleton Таави Мадиберг считает, что строительство этого завода станет поворотным пунктом для компании. «Мы гордимся тем, что можем настолько сильно увеличить свои производственные мощности», – сказал он.