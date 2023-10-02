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dv.ee

2 октября 2023 в 8:24









Департамент одобрил: эстонский производитель пеллет расширяет бизнес

Помимо заводов по производству опилок и пеллет, к концерну Warmeston присоединился эстонский производитель древесной щепы. Фото: Warmeston

Warmeston, один из крупнейших производителей древесных пеллет в Эстонии, получил от Департамента конкуренции разрешение на покупку предприятия по производству щепы Raja KT.

Кроме того, по условиям сделки в собственность Warmeston переходят лесные угодья общей площадью почти 500 гектаров.