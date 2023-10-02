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dv.ee

2 октября 2023 в 7:53









Дистрибьютор Reserved и Mohito в Эстонии стал лидером местного рынка

LPP Estonia OÜ развивает международные бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay и управляет ими в Эстонии и Финляндии. Фото: Raul Mee

Доход от продаж компании LPP Estonia, дистрибьютора таких модных брендов, как Reserved, Sinsay, House, Mohito и Cropp, увеличился в прошлом году на 23 процентных пункта почти до 44 миллионов евро.

По показателю оборота LPP стал лидером рынка торговли модной одеждой в Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.