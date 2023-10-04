Прокуратура подозревает сооснователя Fundwise в присвоении украинских пожертвований
Подозрение предъявлено оператору платформы toeta.me, собственнику и члену правления Fundwise Хенри Лаупмаа.Фото: Eiko Kink
В середине сентября Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело для проверки поступившей в Департамент полиции и погранохраны (PPA) информации о предполагаемом хищении средств, собранных в ходе благотворительного проекта на онлайн-платформе для сбора пожертвований Toeta.me.
Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Масинг пояснила, что PPA предъявил подозрения в присвоении в крупных размерах Хенри Лаупмаа. Он является оператором платформы Toeta.me, единственным членом правления некоммерческого объединения «Институт инфографики и эргономики», а также собственником и членом правления Fundwise.
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