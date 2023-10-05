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Николай Андреев

5 октября 2023 в 13:34









«Природа не станет углеродно-нейтральной». Депутаты парламента раскритиковали зеленый поворот, а бизнесмены – бюрократию

Фото: Николай Андреев

Депутаты Рийгикогу раскритиковали зеленый переход во время выступления на конференции в Нарве. По их мнению, он не соответствует законам физики, а решения, принимаемые для его достижения, являются истерическими.

В Нарвском колледже Тартуского университета прошла бизнес-конференция «Вместе мы справимся», посвященная зеленому переходу. Организаторы – городские власти, участники – депутаты Рийгикогу, министр правительства и местные политики. Ведущий конференции журналист ERR Юрий Николаев высказал предположение, что лишь в ходе дискуссии выяснится, нужно ставить в ее названии восклицательный или вопросительный знак.

Члены Рийгикогу, выступавшие на конференции, резко раскритиковали зеленый переход. По их мнению, он нереалистичен, носит истерический характер, нарушает законы физики и переворачивает всю экономику с ног на голову. Министр экономики Тийт Рийсало занял оборонительную позицию и, с небольшим числом союзников, пытался отстоять позиции перехода на возобновляемую энергию.

Рабочие места – приоритет

Открыл бизнес-конференцию министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало, представивший свое геополитическое видение будущего.

«Глобализация утихает, и возникают новые центры притяжения. Одним из них мог бы стать наш регион плюс Германия. Если добавить сюда еще и Украину, то мы получим регион с общей обороной и общими экономическими интересами. В английском языке есть понятие Power Station. Мы могли бы стать одной из таких станций силы в Европе».

Министр похвалил жителей Ида-Вирумаа, сказав, что видит у них желание двигаться вперед. И заявил, что хочет на пенсии переехать сюда – ведь в этом регионе жили его предки.

После этого другие участники дружно начали вспоминать своих предков.

Тынис Лукас (партия «Отечество») рассказал, как его отец тренировал спортсменов-шахтеров. Соцдем Эдуард Одинец назвал себя сыном двух шахтеров. Меэлис Кийли (Партия реформ) также назвал себя сыном шахтера и в шутку предложил основать профсоюз шахтерских детей.

Партс думает о Римской империи

В начале политики обсудили высказывания члена Европейской счетной палаты и бывшего премьер-министра Юхана Партса. В сентябре Партс жестко раскритиковал идею зеленого перехода, заявив, что солнечная энергия в десятки раз отстает от атомной по энергетической рентабельности (соотношение энергии, затраченной на производство батарей и объема производимой электроэнергии) и вообще находится на уровне Римской империи. По его мнению, реализовать зеленый поворот можно лишь при ограничении прав человека. Позже в интервью ERR Юхан Партс высказался более осторожно, но снова подчеркнул, что считает климатическую нейтральность утопией, которая не подтверждается учеными.

Депутаты Рийгикогу, выступавшие на конференции, поддержали Партса.

Меэлис Кийли напомнил, что до армии был инженером-электриком, а значит, помнит законы физики, чем обозначил свою позицию по зеленому переходу.

«Мы движемся в правильном направлении, но природа не будет углеродно-нейтральной», – сказал он.

«Изменение климата? Климат все время меняется, – высказал он типичное возражение сторонникам теории изменения климата, на которое влияет человек. – Человечество верит, что может на климат повлиять, и мы, конечно же, должны поддерживать живую среду и биоразнообразие. Но мне как бывшему военному не хватает в этих вопросах последовательности и соглашений».

Тынис Лукас («Отечество») назвал решения в сфере экологии не прагматичными, а истерическими.

«Эстония очень старается, чтобы выделиться в ЕС, который мало того, что поставил перед собой нереалистичные цели (и не только по зеленому переходу), но и решил перевернуть всю экономику с ног на голову, – сказал он. – А мы хотим быть еще на грамм лучше, чем все остальные страны ЕС».

Лукас отметил, что если и дальше будут приниматься резкие, панические решения, будто нам грозит конец света, экономика потеряет конкурентоспособность, и у людей будут проблемы.

Не сметь уничтожать сланец!

Лукас убежден, что в Эстонии должны остаться управляемые мощности электростанций, работающих на сланце.

«Нельзя закрывать сланцевую промышленность в Ида-Вирумаа, но и новые сферы производства нужно обязательно поддерживать», – убежден депутат.

Арво Аллер из EKRE заметил, что весь Фонд справедливого перехода (340 млн евро) – ничтожные средства по сравнению с тем, сколько государство получает от региона, и поэтому тратить их нужно с умом.

«Деньги должны быть направлены на правильные цели. Не на то, чтобы убить сланцевую промышленность, а на то, чтобы улучшить инфраструктуру для населения», – считает он.

Яак Ааб напомнил, что решение не закрывать полностью нарвские электростанции, а оставить резерв 100 Мвт, было принято, когда он был министром госуправления. Сейчас, заявил Ааб, такие четкие политические решения не принимаются.

Зачем сланец, если есть алкоголь?

«То что произошло с нашим климатом, не инспирировано из Брюсселя», – возразил всем критикам министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало. «То, что мы сделали со своей планетой – это не очень хорошо. Так давайте приведем ее в порядок», – предложил он.

По мнению министра, предприниматели должны исходить из того, что если они будут вести бизнес ответственно по отношению к окружающей среде, то и клиенты у них будут. Рийсало признал, что в справедливом переходе для Ида-Вирумаа действительно есть проблемы, но подчеркнул, что есть и позитивные примеры.

«Деньги Фонда справедливого перехода не направлены на то, чтобы убить сланцевую промышленность, – подчеркнул он. – Мы просто пришли к тому, чтобы серьезно пересмотреть программу сланцевой промышленности, созданную еще в 2015 году. Программа не должна заканчивается словами The End. Нужно комплексное понимание того, что мы будем делать с нашей энергетикой».

Эдуард Одинец также встал на защиту климатической политики:

«Мне больно смотреть на то, что происходит в сланцевом секторе, я сын шахтеров. Но мы не можем жить по-старому. Климатический закон сейчас составляется не для того, чтобы убить или способствовать убийству сланцевой отрасли. Просто мы видим, что климат меняется и не можем не реагировать на изменения».

«Я был в Польше две недели назад, там есть очень быстро растущая отрасль – виноделие, – предложил он решение. – Тепло, сладкий виноград. Поляки уже думают, как это использовать, в то время как французы чешут в затылке».

Фото: Николай Андреев

Крупный бизнес: и зачем столько бюрократии?

Представители бизнеса провели отдельную дискуссию, где больше сконцентрировались на проблемах Фонда справедливого перехода. По их мнению, в нем слишком много бюрократии.

«Очень сложно выполнить критерии Фонда справедливого перехода», – делится опытом руководитель Fortaco Estonia Лариса Шабунова.

По ее словам, завод Fortaco хотел нанять больше работников, но на это субсидию из фонда получить нельзя. Расширить производство уже выпускаемой продукции? Тоже не поддерживается. В итоге решили профинансировать строительство нового корпуса. Предприятие подало заявку и сейчас ждет окончательного положительного ответа. На весь процесс ушел год и два месяца.

Руководитель SKS Estonia Textile Светлана Петрова также отметила, что начала готовить ходатайство уже два года назад, но мера поддержки, под которую подходило предприятие, открылась только этим летом. Эта компания также на днях надеется получить положительное решение о субсидии.

Оба руководителя пришли к выводу, что без специально обученных консультантов справиться со всеми требованиями Фонда справедливого перехода нереально. Специалист по продвижению Антон Осиповский считает, что особенно сложно это для малых предприятий, и решить данную проблему можно учебными курсами для них.

Что делать? Смириться

Руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик предлагает со всей этой бюрократией просто смириться:

«С бюрократией ЕС нужно считаться. Конечно, для предприятий это дополнительные расходы – временны́е и денежные, но ничего не поделаешь. Таковы правила игры. В регионах, где происходят быстрые изменения, по-другому не бывает», – дал он свои наставления.

Руководитель компании NPM Silmet Райво Васну рассказал о том, как получал субсидию на строительство завода магнитов в Нарве.

«Мы уже получили деньги, поэтому нам не обязательно быть политкорректными, – сыронизировал он, после чего начал критиковать требования Министерства обороны. – Нам не разрешили установить на крыше много солнечных батарей, потому что они, якобы, создают помехи для радаров. А то, что под крышей находятся самые большие в Европе индукционные печи, никого не волновало».

При этом Васну не считает бюрократию в Фонде справедливого перехода избыточной.

«Говорят, очень сложно получить деньги из Фонда справедливого перехода, но мы пользовались услугами только консультанта EAS. Заявку готовила девушка, которая два года назад окончила университет в Индии и не говорила на местном языке. Она же написала бизнес-план на 11 страницах. И там была проблема в переводе – что-то вроде "у нас нет денег, дайте нам". И этого оказалось достаточно, чтобы получить почти 20 миллионов евро», – рассказал Васну.