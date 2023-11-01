    В обновление Windows 11 встроен «умный» чат-бот Copilot

    Компания Microsoft запустила очередное крупное обновление операционной системы Windows 11 для персональных компьютеров. В обновление (версия 23H2) включен чат-бот под названием Copilot, который во многом напоминает популярный ChatGPT, сообщает CNBC.

    Чат-бот Copilot можно использовать, к примеру, для составления текста электронной почты, ответов на вопросы и автоматического выполнения различных задач в Windows.Фото: Michael Kappeler, dpa
    Copilot AI — это генеративный искусственный интеллект, который может создавать текстовый и графический контент с помощью словесных инструкций пользователя, информирует CNBC.

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