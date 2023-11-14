    Производитель кабелей сокращает десятки человек – они не хотят работать на новом заводе в Сауэ

    По словам генерального директора Reimax Electronics Урмо Сисаска, бизнес компании в настоящее время расширяется за счет новых клиентов и новых рынков.Фото: Raul Mee

    По словам генерального директора Reimax Electronics Урмо Сисаска, бизнес компании в настоящее время расширяется за счет новых клиентов и новых рынков.

    Принадлежащий финнам производитель кабелей Reimax Electronics сокращает в Эстонии двадцать человек. Производство будет перемещено из Ласнамяэ в Сауэ, и часть работников это не устроило.
    Производство Reimax Electronics, которое сейчас находится на улице Суур-Сыямяэ, а также в Мустамяэ, с января переедет в индустриальный парк Аллика в деревне Хюуру, волость Сауэ. Там Harju Elekter построил для компании новое производственное стоимость в 6,5 миллионов.
    Компания проинформировала Кассу по безработице о своем намерении сократить в общей сложности 21 рабочее место, ссылаясь на реорганизацию труда. Генеральный директор Reimax Electronics Урмо Сисаск пояснил, что всем 90 сотрудникам компании, разумеется, предложили работу на новом заводе. Им также будет организован транспорт из Таллинна.
    «Однако для некоторых работников это стало большим препятствием, особенно для тех, кто живет в Ласнамяэ. С человеческой точки зрения это понятная проблема. К счастью, большинство все же согласились (работать на новом заводе – ред), – добавил Сисаск.
    Поэтому у предприятия не оставалось другого выбора, кроме как разослать уведомления о сокращении тем людям, кто отказался от смены места работы: «В то же время мы набираем новых сотрудников. Их общее число останется прежним – всего около 90 человек».
    Направление – на большую добавленную стоимость
    В то время как несколько отраслей страдают из-за снижения спроса, бизнес Reimax Electronics лишь расширяется. Как за счет новых клиентов, рынков, так и частично за счет услуг, рассказал Сисаск.
    Цель компании состоит в том, чтобы производить продукцию с большей добавленной стоимостью и продвигаться выше в цепочке создания стоимости, поэтому предприятию требуются инженеры по электротехнике и электронике.
    По словам главы предприятия, переезд в Сауэ был неизбежен, поскольку расширению в прямо смысле мешали стены. До сих пор у компании было 5000 квадратных метров производственных площадей в Мустамяэ и на заводе Суур-Сыямяэ. Площадь нового здания составляет 6000 квадратных метров.
    В завершившемся в марте финансовом году оборот эстонского филиала финской компании Reimax Electronics Oy увеличился на 24% до 9,2 млн евро, операционная прибыль выросла в два с половиной раза, превысив 600 000 евро.
    Урмо Сисаск считает, что из-за переезда и реорганизации работы роста в этом году, скорее всего, не будет, а выручка от продаж и прибыль останутся на прошлогоднем уровне. В то же время изменения дают предпосылки для роста в следующем году, добавил он.
    Компания специализируется на производстве электрических и электронных соединительных кабелей и кабельных стяжек. Конечными потребителями являются как отечественные, так и зарубежные компании из сфер автоматизации, электроники, механики, медицины, военного дела, строительства и оптовой торговли.

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