Финляндия закрыла четыре погранпункта с Россией, оставив лишь северные
Погранпункт Нуямаа в Лапеенранта будет закрыт до 18 февраля.Фото: IMAGO/Vesa Moilanen, Scanpix
Правительство Финляндии приняло решение о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией, пишет YLE.
Об этом на пресс-конференции объявила глава МВД Мари Рантанен (Истинные финны). По ее словам, погранпункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты в 00:00 в ночь на субботу. Маркку Хассинен из Пограничной службы заявил, что указанные погранпункты будут физически закрыты, то есть через них будет запрещено движение транспорта.
В дальнейшем заявления о предоставлении международной защиты можно будет подать на северных пунктах пересечения границы: Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи.
Рантанен объяснила это решение реакцией на растущее число просителей убежища без надлежащих документов.
«Имеются явные признаки того, что власти иностранного государства сыграли свою роль в прибытии [людей], которые незаконно пересекли границу», – заявила Рантанен.
Ограничения действуют до 18 февраля 2024 года.