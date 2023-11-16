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dv.ee

16 ноября 2023 в 12:41









Финляндия закрыла четыре погранпункта с Россией, оставив лишь северные

Погранпункт Нуямаа в Лапеенранта будет закрыт до 18 февраля. Фото: IMAGO/Vesa Moilanen, Scanpix

Правительство Финляндии приняло решение о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией, пишет YLE.

Об этом на пресс-конференции объявила глава МВД Мари Рантанен (Истинные финны). По ее словам, погранпункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты в 00:00 в ночь на субботу. Маркку Хассинен из Пограничной службы заявил, что указанные погранпункты будут физически закрыты, то есть через них будет запрещено движение транспорта.

В дальнейшем заявления о предоставлении международной защиты можно будет подать на северных пунктах пересечения границы: Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи.

Рантанен объяснила это решение реакцией на растущее число просителей убежища без надлежащих документов.

«Имеются явные признаки того, что власти иностранного государства сыграли свою роль в прибытии [людей], которые незаконно пересекли границу», – заявила Рантанен.

Ограничения действуют до 18 февраля 2024 года.