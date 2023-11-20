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dv.ee

20 ноября 2023 в 10:33









Банк Эстонии: жилищные кредиты в Эстонии самые дорогие за последние 14 лет

Процентные ставки сильно выросли в годовом сравнении. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Средняя процентная ставка по жилищным кредитам, выданным эстонскими банками в третьем квартале, составила 5,56 процента. Это на 2,96 процентных пункта выше в годовом сравнении, а также является самым высоким уровнем за последние 14 лет, пишет ERR.

Средняя процентная ставка по потребительским кредитам банков и связанных с ними лизинговых компаний составила 13,31 процента. За год она выросла на 1,16 процентных пункта.