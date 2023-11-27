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dv.ee

27 ноября 2023 в 8:32









Суд принял иск ERIAL к прокуратуре и полиции о возмещении ущерба

ERIAL пытается тягаться с правоохранительными органами. Фото: Andras Kralla

Кредитно-сберегательное общество ERIAL представило Таллиннскому административному суду требование о возмещении ущерба на сумму 1,6 млн евро, сообщает компания в своем пресс-релизе. Суд принял решение, что основания для рассмотрения требований имеются: прокуратура и полиция должны представить ответ.

11 ноября 2020 года был опубликован пресс-релиз, в котором полиция и прокуратура представили обзор подозрений, выдвинутых в отношении людей, связанных с Кредитно-сберегательным обществом ERIAL. По мнению ERIAL, пресс-релиз государственной прокуратуры и полиции не передавал нейтральную информацию общественности. Одновременно с описанием подозрений в отношении ERIAL и связанных с ним предприятий и лиц, госпрокуратура и полиция, по мнению компании, давали явно безосновательные на тот момент оценки, вызвав тем самым панику среди вкладчиков ERIAL.