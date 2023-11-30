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dv.ee

30 ноября 2023 в 12:57









МИД рекомендует полностью воздержаться от поездок в Россию

Фото: Лийз Трейманн

Министерство иностранных дел дополнительно ужесточило в четверг свою рекомендацию не ездить в Россию без настоятельной необходимости и теперь призывает вообще избегать поездок в РФ, пишет ERR.

«Мы рекомендуем полностью избегать поездок в Россию. Граждан Эстонии, временно находящихся в России, просим взвесить необходимость пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию», – говорится в обновленных в четверг рекомендациях МИД Эстонии по зарубежным поездкам.

«В связи с миграционным давлением Эстония может временно закрыть свои пограничные пункты с коротким сроком предварительного уведомления, и тогда возвращение в Эстонию через эти пункты станет невозможным», – говорится в рекомендациях.

Ранее министерство рекомендовало воздержаться от поездок в Россию «без настоятельной необходимости», ссылаясь на военные действия России в Украине.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил в четверг на правительственной пресс-конференции, что накануне он обсуждал в Брюсселе с министрами иностранных дел других государств, граничащих с Россией, готовность закрыть свои границы в случае необходимости. Ранее о полном закрытии границы с Россией объявила Финляндия, объяснив это миграционным давлением.

«Поэтому важный сигнал для всех жителей нашей страны, что если Эстония временно закроет свою границу, то те, кто находится в России, не смогут вернуться. И поэтому есть очень четкая рекомендация не ездить в Россию», – сказал Цахкна.