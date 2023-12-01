Успешный фермер: «Часть аграриев в 2023 понесет убытки, признаков улучшения нет»

Марек Круусла, успешный бизнесмен из Пылвамаа смог сохранить молочное садо, только пожертвовав частью урожая зерновых. По итогам года его предприятие осталось безубыточным, но не о всем секторе можно сказать то же.Фото: Raul Mee

Владелец сельскохозяйственного предприятия Hurmi Agro, ставшего в 2022 году самой успешной компанией уезда Пылвамаа, констатирует, что нынешний год стал для отрасли куда более сложным. Прежде всего, из-за погодных условий.

Hurmi Agro, производитель молочного скота и зерна, работающий в Пылгасте, и занявший первое место в ТОПе лучших уезда 2022, в прошлом году удвоил оборот и прибыль. По сравнению с предыдущим годом оборот компании достиг 3,3 миллиона евро с 1,6 миллиона евро годом ранее, а прибыль выросла с почти 500 000 евро до более чем 900 000 евро. Марек Круусла, владелец и руководитель OÜ Hurmi Agro отметил, что в этом результате есть доля везения, но, прежде всего, вовремя проведенный внутренний аудит и учет помог компании справиться с турбулентным годом.

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