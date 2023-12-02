Меэлис Атонен: «Я был в политике десять лет и тогда я верил в государство»

Экономист: мы вкачиваем сотни миллиардов в год в уничтожение себя, это должно прекратиться

Мы субсидируем уничтожающую нас экономическую деятельность на сотни миллиардов долларов в год. Простое ее сокращение на треть могло бы значительно спасти природу, заявил известный экономист и профессор Колорадского Университета Эдвард Барбье.