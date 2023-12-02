    Меэлис Атонен: «Я был в политике десять лет и тогда я верил в государство»

    Ведущий конференции Дмитрий Фефилов и член совета Tavid Меэлис Атонен.Фото: Эрнест Бондаренко

    Выступая на конференции ДВ «Заставь деньги работать – 2023», предприниматель, член совета Tavid Меэлис Атонен пояснил, почему инвестировать в золото выгоднее, чем в серебро.

    Он отметил, что вероятно правительство, стремясь увеличить доходы в бюджет, рано или поздно может задуматься об НСО на золото, как это ранее произошло с серебром. По его мнению, поднимая налоги, власти ведут себя нерационально, поскольку это не увеличивает автоматически доходы в бюджет.

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