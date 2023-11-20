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Бирьо Муст

20 ноября 2023 в 7:36









Экономист: мы вкачиваем сотни миллиардов в год в уничтожение себя, это должно прекратиться

Темы исследований профессора Эдварда Барбье сосредоточены на экономике ресурсов и международной экологической политике. В этой области он консультирует различные агентства ООН, Всемирный банк и ОЭСР. Фото: Raul Mee

Мы субсидируем уничтожающую нас экономическую деятельность на сотни миллиардов долларов в год. Простое ее сокращение на треть могло бы значительно спасти природу, заявил известный экономист и профессор Колорадского Университета Эдвард Барбье.

«Мы знаем, что должны стать углеродно-нейтральными к 2050 году, но мы уже отстали. Потребление ископаемого топлива продолжает расти, мы находимся на том же уровне, что и в 2009 году. И что хуже всего, существуют огромные субсидии на ископаемое топливо, на сотни миллиардов долларов в год», – сказал Барбье на форуме сбалансированной экономики «Elevant toas».