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dv.ee

7 декабря 2023 в 10:16









Стала известна дата выборов президента России

Президент России Владимир Путин. Фото: Gevorg Ghazaryan

Совет Федерации назначил дату очередных выборов президента РФ – они пройдут 17 марта 2024 года, сообщает «Медуза».

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, комментируя принятое Совфедом постановление, отметила, что этим решением «по сути дается старт предвыборной кампании».

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что впервые в современной истории России президентские выборы «будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере». По ее словам, 8 декабря ЦИК рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.

Решение о проведении выборов в аннексированных РФ регионах Украины примут к 12 декабря после консультаций с ФСБ, МВД и «властями» этих территорий, отметила глава ЦИК. При этом, заявила она, дистанционного голосования на президентских выборах 2024 года для избирателей за рубежом не предусмотрено.

Председатель «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов уже заявил о планах партии выдвинуть в президенты РФ Владимира Путина, передает « Интерфакс ».

«23 декабря состоится съезд Социалистической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", и на этом съезде мы выдвинем кандидатом от нашей партии Владимира Владимировича Путина», – сказал он журналистам.

При этом известно, что Кремль уже готовится к выборам с участием Путина. Администрация президента РФ, как сообщала «Медуза» в августе, рассчитывает, что его соперниками на выборах станут политики не моложе 50 лет от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей», а Путин должен набрать больше 80% голосов.