Путин встретился с премьером Венгрии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: GRIGORY SYSOYEV
Российский президент Владимир Путин, прибывший во вторник в Китай, провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это редкая встреча с одним из европейских лидеров на фоне войны, развязанной Путиным против Украины. Орбана называют главным европейским союзником Москвы, пишет Русская служба Би-би-си.
В среду Путин будет главным гостем китайского форума «Один пояс, один путь». Он выступит на церемонии открытия мероприятия – сразу после лидера КНР Си Цзиньпина. И проведет с ним переговоры.
Венгрия, которая выступает против многих инициатив ЕС по поддержке Украины и получает большую часть экспортируемых в Европу нефти и газа из России, никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты, сказал Орбан Путину.
Сам Путин сказал, что хотя «возможности для поддержания контактов» сейчас ограничены «в сегодняшних геополитических условиях», «со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются», «одна из этих стран – Венгрия» (цитата по «Интерфаксу»).
Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие государства ЕС, и рассматривается как ключевой потенциальный противник решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, что потребует единогласной поддержки 27 членов блока, пишет Reuters.
В попытке добиться одобрения Будапешта на дальнейшую помощь Украине, включая начало переговоров о членстве, Брюссель рассматривает возможность разблокировать миллиарды евро для Венгрии, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, цитирует агентство высокопоставленных чиновников.
В ответе Reuters по электронной почте руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваси сообщил, что Орбан и Путин обсуждали поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики.
Орбан подчеркнул, что для Европы, включая Венгрию, крайне важно положить конец санкциям в отношении России и боевым действиям в Украине, а также остановить поток беженцев, сказал Хаваси.
Он не уточнил, кто был инициатором встречи Путина и Орбана.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
На Балтийской бирже начались торги облигациями производителя рижского бальзама
В понедельник на Балтийской фондовой бирже начались торги облигациями латвийского производителя алкогольных напитков Amber Beverage Group Holding (ABG), объем эмиссии составил 30 млн евро.
В понедельник на Балтийской фондовой бирже начались торги облигациями латвийского производителя алкогольных напитков Amber Beverage Group Holding (ABG), объем эмиссии составил 30 млн евро.
Rolls-Royce сократит до 2500 рабочих мест
Rolls-Royce Holdings Plc сократит до 2500 рабочих мест с целью оптимизировать бизнес.
Rolls-Royce Holdings Plc сократит до 2500 рабочих мест с целью оптимизировать бизнес.
«Прыжок тигра» уже позади, переходим к «Броску кобры»
Эстония могла бы убить двух зайцев одним махом – и обрести мощный технологический драйвер экономического роста, и сократить потребность в ввозе дешевой рабочей силы, считает публицист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца» Андрей Деменков.
Эстония могла бы убить двух зайцев одним махом – и обрести мощный технологический драйвер экономического роста, и сократить потребность в ввозе дешевой рабочей силы, считает публицист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца» Андрей Деменков.
«Прыжок тигра» уже позади, переходим к «Броску кобры»
Эстония могла бы убить двух зайцев одним махом – и обрести мощный технологический драйвер экономического роста, и сократить потребность в ввозе дешевой рабочей силы, считает публицист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца» Андрей Деменков.
Эстония могла бы убить двух зайцев одним махом – и обрести мощный технологический драйвер экономического роста, и сократить потребность в ввозе дешевой рабочей силы, считает публицист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца» Андрей Деменков.
Глава Merko: с каждым годом время становится дороже
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.
Глава Merko: с каждым годом время становится дороже
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.