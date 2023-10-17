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17 октября 2023 в 14:03









Путин встретился с премьером Венгрии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: GRIGORY SYSOYEV

Российский президент Владимир Путин, прибывший во вторник в Китай, провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это редкая встреча с одним из европейских лидеров на фоне войны, развязанной Путиным против Украины. Орбана называют главным европейским союзником Москвы, пишет Русская служба Би-би-си.

В среду Путин будет главным гостем китайского форума «Один пояс, один путь». Он выступит на церемонии открытия мероприятия – сразу после лидера КНР Си Цзиньпина. И проведет с ним переговоры.

Венгрия, которая выступает против многих инициатив ЕС по поддержке Украины и получает большую часть экспортируемых в Европу нефти и газа из России, никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты, сказал Орбан Путину.

Сам Путин сказал, что хотя «возможности для поддержания контактов» сейчас ограничены «в сегодняшних геополитических условиях», «со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются», «одна из этих стран – Венгрия» (цитата по «Интерфаксу»).

Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие государства ЕС, и рассматривается как ключевой потенциальный противник решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, что потребует единогласной поддержки 27 членов блока, пишет Reuters.

В попытке добиться одобрения Будапешта на дальнейшую помощь Украине, включая начало переговоров о членстве, Брюссель рассматривает возможность разблокировать миллиарды евро для Венгрии, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, цитирует агентство высокопоставленных чиновников.

В ответе Reuters по электронной почте руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваси сообщил, что Орбан и Путин обсуждали поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики.

Орбан подчеркнул, что для Европы, включая Венгрию, крайне важно положить конец санкциям в отношении России и боевым действиям в Украине, а также остановить поток беженцев, сказал Хаваси.

Он не уточнил, кто был инициатором встречи Путина и Орбана.