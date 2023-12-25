    Из-за бюрократии предприниматели Эстонии могут предпочесть инвестировать за границей

    Ээро Треуманн, руководитель отдела корпоративных банковских услуг Swedbank Eesti.Фото: Liis Treimann

    Предприниматели в Эстонии накопили достаточно большой капитал, но из-за бюрократических и других препятствий инвестировать его в Эстонию сложно, есть риск, что вскоре его начнут вкладывать за пределами страны, считает Ээро Треуманн, руководитель корпоративного банкинга Swedbank Eesti.

    Об этом Треуманн заявил на радио Äripäev. При этом эксперт надеется, что Эстония вместе с местными самоуправлениями все же изыщет возможность использовать эти местные деньги внутри страны.
    Треуманн также отметил, что нынешний уровень безработицы невысок по меркам масштаба кризиса в экономике. Он объясняет это тем, что предприниматели не хотят избавляться от обученных сотрудников, чтобы не попасть в ситуацию, в которой после пандемии COVID19 оказались рестораны, сократившие персонал и не имеющие возможности вновь его нанять, когда наступили лучшие времена. Кроме того, предприятия избавляются от арендных сотрудников с частичной занятостью, которые не попадают в статистику.
    Полное интервью с Ээро Треуманном слушайте в программе Kuumtool на эстонском языке.

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