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27 декабря 2023 в 9:00









FT: ЕС готовит план поддержки Украины в обход вето Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в середине декабря. Фото: Reuters/Scanpix

Евросоюз готовит «план Б», чтобы выделить Украине 20 млрд евро в обход вето Венгрии, передает DW.

Европейский Союз готовит «план Б», чтобы выделить Украине 20 млрд евро макрофинансовой помощи до 2027 года в обход вето Венгрии – если с Будапештом не удастся договориться. Об этом в среду, 27 декабря, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, необходимые средства могут быть взяты в долг на рынках капитала под гарантии, которые возьмут на себя перед бюджетом Евросоюза его страны-члены.

Такая схема не потребует одобрения от всех стран ЕС – в отличие от выделения денег из бюджета Евросоюза, чему противится Венгрия. Гарантии должны будут предоставить страны с высокими кредитными рейтингами; в некоторых из них – таких, как ФРГ и Нидерланды – для этого нужно будет получить одобрение парламентов. Однако в Брюсселе планируют завершить эти процедуры к марту – именно такой крайний срок был установлен для предоставления помощи Киеву.

Недостаток этого плана в том, что он не будет подразумевать централизованного выделения Украине грантов от Евросоюза. Однако отдельные страны-члены смогут сделать это на двусторонней основе, отмечают источники FT.

Еще один запасной план, по их словам – это предоставление Украине дешевых краткосрочных кредитов. По этой схеме Киев в уходящем году уже получил от Брюсселя 18 млрд евро. Но такой вариант потребует одобрения большинства стран Евросоюза.

От решения ЕС зависит выделение транша МВФ

Если лидеры Евросоюза достигнут консенсуса по поводу выделения макрофинансовой помощи Украине на планируемом саммите 1 февраля, это гарантирует выделение Киеву нового транша от Международного валютного фонда (МВФ), в размере около 900 млн долларов, пишет Financial Times. Это позволит Киеву не печатать деньги для покрытия дефицита бюджета, что чревато ростом инфляции, говорится далее в материале.

Венгрия блокирует помощь Украине с июня

Венгрия препятствует попыткам ЕС выделить макрофинансовую помощь Киеву с июня. Премьер-министр страны Виктор Орбан требует, во-первых, чтобы Украина отчиталась, как она потратила уже выделенные ей средства, а во-вторых – чтобы Брюссель разблокировал полагающуюся Будапешту помощь Евросоюза, которая была заморожена из-за сомнений в независимости венгерской судебной системы. Перед саммитом ЕС 14 декабря 10 млрд из этих средств были разблокированы – однако Венгрия все равно снова ветировала выделение Украине помощи.