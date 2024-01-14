Вырос размер нескольких пособий и возмещений Кассы по безработице
С нового года изменился размер некоторых пособий и возмещений, пишет ERR со ссылкой на Кассу по безработице.
Новая дневная ставка пособия по безработице в новом году составляет 11,70 евро. 31-кратная дневная ставка пособия по безработице составляет 362,70 евро. Для всех безработных, которые уже получали пособие по безработице, дневная ставка изменится автоматически, и им не нужно подавать заявление на получение более высокого пособия.
В этом году также будет действовать новая максимальная ставка страхового возмещения по безработице: 88,22 евро за календарный день в течение первых 100 дней, или 2734,82 евро за 31 календарный день, и 58,81 евро за календарный день со 101-го дня, или 1823,11 евро за 31 календарный день.
В 2024 году также увеличится сумма, которую можно заработать с помощью временной работы: не более 328 евро в месяц.
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