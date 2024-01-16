    Глава Сил обороны Мартин Херем уходит в отставку

    Глава Сил обороны генерал Мартин Херем.Фото: Raul Mee

    Глава Сил обороны генерал Мартин Херем принял решение уйти в отставку, пишет Eesti Päevaleht. Последним рабочим днем Херема, вероятно, станет 30 июня.

    «Мое решение взвешено и основано на том, что лучше всего с точки зрения военной обороны Эстонии», – пояснил Херем изданию. По его словам, сегодняшние оценки происходящего в мире сводятся к тому, что в ближайшие год-два в Эстонии война не начнется.

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