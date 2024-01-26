Непобедимый могильщик фирм отправляет кредиторов в нокаут, судьи загнаны в угол
За клубком компаний, принадлежащих российским гражданам, скрывается могильщик фирм Талис Коттиссе, который за долгие годы похоронил множество задолжавших компаний, благодаря уникальной схеме, перед которой безоружны суды и кредиторы.
За клубком компаний, принадлежащих российским гражданам, скрывается могильщик фирм Талис Коттиссе, который за долгие годы похоронил множество задолжавших компаний, благодаря уникальной схеме, перед которой безоружны суды и кредиторы.