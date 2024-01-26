    Производитель электроники в Нарве закрывается и увольняет почти 50 человек

    В Нарве исчезнет полсотни рабочих мест.Фото: Liis Treimann

    ETAL Group, нарвский производитель электроники, принадлежащий шведам, планирует уволить 47 человек и остановить производство.

    ETAL Group OÜ проинформировала Кассу по безработице о плане увольнения персонала на этой неделе. «Компания наняла юриста и не захотела делиться объяснениями», – рассказал Лаури Кооль, советник по связям с общественностью Кассы по безработице.

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