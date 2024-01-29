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Кристьян Прууль

29 января 2024 в 14:45









Поломка Estlink 2 принесет Эстонии трехзначные цены на электроэнергию

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Выход из строя Estlink привел к повышению цен на электроэнергию в Эстонии и снижению цен в Финляндии.

Завтра, 30 января, цена на электроэнергию в Эстонии большую часть дня будет оставаться на уровне ста евро (без НСО), поднявшись до 114 евро за мегаватт-час с 17:00 до 19:00, следует из данных энергобиржи Nord Pool.