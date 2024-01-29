Поломка Estlink 2 принесет Эстонии трехзначные цены на электроэнергию

«Мне нравится работа учителя…но я больше так не могу»
«Мне нравится работа учителя. Ученики всегда были для меня самым важным, и я так хочу быть позитивным, творческим и энергичным человеком, чьи глаза сияют и который нужен ученикам…но я больше так не могу», – пишет Мари-Йоханна Киппар, преподававшая эстонский язык и литературу в гимназии Тапа. В начале года она решила уйти из профессии.
«Мне нравится работа учителя. Ученики всегда были для меня самым важным, и я так хочу быть позитивным, творческим и энергичным человеком, чьи глаза сияют и который нужен ученикам…но я больше так не могу», – пишет Мари-Йоханна Киппар, преподававшая эстонский язык и литературу в гимназии Тапа. В начале года она решила уйти из профессии.