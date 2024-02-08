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dv.ee

8 февраля 2024 в 13:34









Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля

Фото: Reuters/Scanpix

В четверг правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границы с Россией до 14 апреля, сообщает Yle.

Кроме того, на наземных пунктах пропуска между Финляндией и Россией нельзя будет подать заявление о предоставлении международной защиты. Решение было принято сегодня на заседании Государственного совета.

В пресс-релизе министерства внутренних дел говорится, что в сложившейся ситуации это необходимо и соразмерно, поскольку министерство считает, что речь идет о серьезной угрозе национальной безопасности и общественному порядку, вызванной явлением инструментализованной иммиграции.

«Есть основания полагать, что это долгосрочная ситуация: в районе российской границы находятся по меньшей мере сотни, а возможно, и тысячи мигрантов, ожидающих возможности продолжить свой путь в Финляндию», – говорится в пресс-релизе министра внутренних дел Мари Рантанен.