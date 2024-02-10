Новости

dv.ee

10 февраля 2024 в 8:28









Enefit Power требует от государства десятки миллионов евро через суд

Глава Enefit Power Андрес Вайнола (справа) Фото: Лийз Трейманн

На этой неделе состоялось первое судебное заседание по спору между Enefit Power и Департаментом конкуренции, пишет Ärileht. У сторон есть претензии друг к другу на десятки миллионов евро.

Универсальная услуга, созданная правительством во время энергетического кризиса, предусматривала, что цена на электроэнергию, продаваемую за эту услугу, будет устанавливаться Департаментом конкуренции. Enefit Power как производитель должна была поставлять электроэнергию дистрибьюторам по цене, установленной департаментом. С первого же дня установления цены на универсальную услугу Enefit Power начал эту цену оспаривать.