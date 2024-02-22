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dv.ee

22 февраля 2024 в 16:37









Названы лауреаты журналистских премий за 2023 год

Сегодня Медиасоюз озвучил имена лауреатов журналистских премий за 2023 год. Победителями в единственной русскоязычной категории стали журналисты ДВ Полина Волкова и Екатерина Мереминская с циклом статей о поставках чипов в Россию в обход санкций.

В этом году в число лучших вошли два расследования, проведенных журналистами “Деловых ведомостей”. Всего на конкурс в русскоязычной категории было подано 22 работы. Номинированы на премию были следующие статьи:

–Серия расследований Олеси Лагашиной и Алексея Шишкина, посвященная скандальному бизнесмену Олегу Иванову, участвовавшему в выборах с пророссийской повесткой.

– Статьи Екатерины Мереминской и Полины Волковой об обходе санкций против России.

– Серия расследований о пророссийском движении «Я русский», опубликованная на RusDelfi, которая вызвала большой резонанс как в эстонской, так и в русскоязычной части общества осенью прошлого года. Автор материалов – Ольга Минник.

– Статьи Евгении Зыбиной на Rus.ERR о том, как просто стало собирать пожертвования «на помощь Украине», и в то же время отсутствует контроль за расходованием собранных средств.