Предпринимательский счет: грядут изменения

Министр финансов Март Вырклаэв считает, что сейчас самое время внести изменения в правила использования предпринимательского счета.Фото: Liis Treimann

Министр финансов Март Вырклаэв направил на согласование связанные с предпринимательским счетом изменения.

Согласно действующему закону, если доход на предпринимательском счете составляет менее 25 000 в год, к нему применяется налоговая ставка в размере 20%. Если доход составляет от 25 000 до 40 000 евро, налоговая ставка вырастает до 40%. Если же доход превышает 40 000 евро, то физическое лицо обязано зарегистрироваться в Коммерческом регистре предпринимателем (FIE, OÜ).

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