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Екатерина Мереминская

16 февраля 2024 в 9:47









Финконсультанты о реформе OÜ: «Малый бизнес не выдержит этого»

Ужесточение регулирования OÜ может заставить предпринимателей закрыть свои фирмы и встать на биржу труда. Фото: Эйко Кинк

«Это ударит по самым маленьким, которые и так не жируют», – так высказались опрошенные ДВ эксперты о предложении правительства ввести дополнительные ограничения для OÜ. Но, главное, все будет впустую – столько денег, сколько нужно бюджету, собрать все равно не получится.

«Государство сейчас, к сожалению, исходя из своих проблем с бюджетом, просто ищет, из какой тряпки еще можно хоть что-то выжать. Повышение налога с оборота, введение автомобильного налога – это просто попытки получить хоть какие-то дополнительные деньги», – говорит финансовый консультант, предпринимательница Вероника Туго.

Дефицит бюджета Эстонии на этот год запланирован в 800 млн евро. Но главная задача – найти 430 млн евро в 2025 году на национальную оборону и безопасность. Покрыть эти расходы должен «неизвестный налог». Им может стать и новое, более жесткое, налогообложение OÜ. Документов с предложениями пока нет – они пока только обсуждаются в правительстве. Однако министр финансов Март Вырклаэв уже упомянул о возможном введении социального налога на дивиденды OÜ, налогообложении кредитов, выдаваемых владельцам компаний, ограничении суммы, на которую не начисляется налог, и перерасчете налога с оборота.

Похоже, правительство хочет брать налоги со всех доходов OÜ – фактически так же, как с заработной платы, полагает бухгалтер Елена Кирс. Например, если одна фирма пользуется услугами другого OÜ, то доход последнего будет трактоваться как зарплата, то есть облагаться всеми налогами и социальными отчислениями.

Чем удобна форма OÜ малым предпринимателям

«Если у меня есть выбор, быть частным предпринимателем как физическое лицо или завести компанию, то часто мне выгоднее именно OÜ», – объясняет Туго.

«Допустим, вы решили продавать веники, – иллюстрирует Туго. – Если вы действуете как частное лицо, то вы, например, можете открыть в банке предпринимательский счет, куда ваши покупатели будут перечислять оплату, но с этого дохода у вас автоматически забирают 20% подоходного налога». В этом случае государство не интересует, какие у вас при этом были затраты – сколько стоил час вашего рабочего времени и сколько – веревочка, сколько вы сожгли электричества, сколько потратили, чтобы собрать или, может быть, у кого-то купить, прутики, продолжает она.

«Государство говорит: “Мне все равно, сколько ты потратил, заплати мне со всех своих доходов, даже таких маленьких, 20%”, – объясняет Туго. – И тогда вы понимаете, что если откроете OÜ, то сможете сначала из этих доходов вычесть все расходы и только потом с остатка заплатить налоги, и то только в том случае, если решите вывести их как дивиденды».

Кроме того, сейчас предприниматели-владельцы OÜ платят себе минимальную зарплату, чтобы иметь медицинскую страховку и пенсионный стаж, а все остальное предпочитают получать в качестве дивидендов, тоже с уплатой 20% подоходного налога – это вполне законно, добавляет Елена Кирс.

Так работают многие парикмахеры, электрики, небольшие магазинчики, мастерские, автомойки и пр. «Они аккумулируют доходы в своих фирмах и уже распоряжаются ими – это на зарплату, а это, например, на дивиденды», – поясняет Кирс.

Но если правительство заставит крупные компании рассматривать их как нанятых сотрудников, то с суммы, которую им нужно заплатить, придется удерживать все налоги, как с зарплаты.

«Все эти люди окажутся на бирже труда»

Увеличение налоговой нагрузки на OÜ приведет к тому, что часть из них будет вынуждена закрыться, единодушны эксперты ДВ. «Мелкий бизнес и сегодня уже задыхается. Он не выдержит такого шага», – говорит Кирс.

«Большой бизнес, я думаю, как-то справится с этими ужесточениями, а вот маленький и средний, которые мы вроде бы должны развивать и поддерживать, могут не выдержать дополнительной нагрузки, и не только финансовой, но и бюрократической», – предупреждает Туго.

У этого предпринимателя нет дома на Канарах или какой-то крутой машины. То есть он и так, в общем, живет на пределе – справляется. Вероника Туго финансовый консультант

Сегодняшний пример, рассказывает она: у человека есть шиномонтажная мастерская, он как-то сводит концы с концами, обеспечивает себе занятость. «Но теперь, если государство начнет активно “все это проверять и закручивать гайки”, то не исключено, что она будет вынуждена закрыться. И вместо самозанятости государство получит еще пару человек на пособии у Кассы по безработице», – предупреждает Туго.

«Эти люди закроют свой бизнес и пойдут на биржу труда», – подтверждает Кирс. Уже сейчас есть прецеденты, когда предприниматели отказываются от своего бизнеса и идут работать по найму. «Я знаю бывшего владельца фирмы, который стал водителем автобуса и говорил, что он давно не получал столько денег на руки со своих доходов», – отмечает Кирс.

Очевидно, после изменений регулирования поступить так захотят очень многие люди. Боюсь, вакансий водителей автобусов на всех них не хватит. Елена Кирс бухгалтер

Это не выход

Государство просто выталкивает с рынка тех, кому, по идее, должно помогать. Так оно может лишить часть населения заработка, увеличить безработицу, свести к минимуму сектор мелкого частного предпринимательства и, главное, при всех этих потерях не достигнуть своих фискальных целей.

«Это недальновидная позиция. Повышение ставок налогов, так же, как и ужесточение правил игры, не ведет к росту собираемости. Чем выше налоги, тем больше мотивация их “оптимизировать“», – считает Туго.

Это тупик. Не соберет Эстония столько налогов. Наверное, нужно все-таки смотреть на расходы и думать, как сократить их. Елена Кирс бухгалтер

«Не эффективнее ли было бы опустить налоговые ставки для малого и среднего бизнеса, чтобы “спать спокойно” стало выгодней, чем изобретать “400 сравнительно честных способов” ухода от налогов», – спрашивает Туго. Или, может быть, стоит пересмотреть налогообложение больших корпораций, к примеру банков, работающих со сверхприбылями, предлагает она, может быть, там найдутся деньги для дыр в бюджете.