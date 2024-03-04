Новости

dv.ee

4 марта 2024 в 9:40









«Это переходит все границы». Работники Wolt сталкиваются с оскорблениями и угрозами

Обратиться в службу поддержки Wolt очень легко. Если у вас возникли проблемы с прибывшим заказом, достаточно открыть окно чата на своем мобильном телефоне. Фото: Лийз Трейманн

Сотрудница службы поддержки клиентов Wolt Джули Холм Свендсен за последние три года неоднократно чувствовала, что клиенты переходят черту, общаясь с ней в чате. Они используют вульгарную лексику, оскорбления и даже переходят на личное.

До Wolt Свендсен также работала в службе поддержки клиентов – там работа велась по телефону, и подобных проблем не возникало.