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dv.ee

8 марта 2024 в 15:13









Строительство убежищ в зданиях станет обязательным: новые правила коснутся в том числе жилых домов, отелей и магазинов

Предполагается, что при отсутствии угрозы убежища можно будет использовать в других целях, например, в качестве парковки. Фото иллюстративное. Фото: Andres Haabu

Подготовленный Министерством внутренних дел законопроект подразумевает, что в каждом новом здании площадью более 1200 квадратных метров должно быть построено убежище. Прогнозируется, что это добавит около 2% к стоимости строительства, пишет ERR.

В пятницу Министерство внутренних дел представило законопроект, регулирующий строительство убежищ в новых зданиях и их обустройство в уже существующих. Согласно законопроекту, убежище должно быть построено во всех новых зданиях, площадь которых превышает 1200 квадратных метров. Речь идет о жилых зданиях, зданиях для проживания и общественного питания, офисных зданиях, коммерческих или обслуживающих зданиях, а также зданиях, предназначенных для развлечения, образования, здравоохранения и других целей. Размер укрытия должен составлять не менее двух процентов площади здания.