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Марге Угезене

11 марта 2024 в 11:16









Многолетний член правления Tallink покинула компанию со дня: «Эта работа вызывает стресс»

Кадри Ланд. Фото: Liis Treimann

По словам Кадри Ланд, которая пять лет состояла в правлении Tallink, а затем со дня покинула его, руководить судоходным концерном весьма непросто.

Ланд отметила, что в отставку ушла по личным причинам.