Поток дивидендов на Таллиннской бирже обещает инвестору приличный доход

Министры былых кризисов: сократить расходы так, как это делает правительство сейчас, не выйдет

Бывшие министры правительства Ансипа, работавшие сперва на фоне кризиса «Бронзовой ночи», а затем столкнувшиеся с мировым экономическим кризисом, непростым переходом на евро и дипломатическими спорами с Россией, вспоминают, как с трудностями удавалось справиться тогда, и дают рекомендации для нынешней ситуации.

Бывшие министры правительства Ансипа, работавшие сперва на фоне кризиса «Бронзовой ночи», а затем столкнувшиеся с мировым экономическим кризисом, непростым переходом на евро и дипломатическими спорами с Россией, вспоминают, как с трудностями удавалось справиться тогда, и дают рекомендации для нынешней ситуации.