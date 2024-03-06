    Поток дивидендов на Таллиннской бирже обещает инвестору приличный доход

    Глава правления Infortar Айн Ханшмидт (посередине) заявил, что рекордные экономические результаты прошлого года позволили предложить акционерам исторически самую крупную сумму дивидендов среди компаний, котируемых на Таллиннской бирже. Выплаты предполагается произвести предположительно в июне и декабре 2024 года.Фото: Andras Kralla

    Многие компании, торгующиеся на местной бирже, уже объявили о своих дивидендных предложениях на этот год, лучшая дивидендная доходность превышает 9%.

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